La médecine moderne redécouvre les recommandations sanitaires du Prophète de l’Islam, en avance sur leur temps

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La médecine du XXIe siècle, après des siècles d’expérimentation et d’essais, est parvenue à la conclusion que la « prévention » constitue l’un des principes essentiels de la santé humaine. Un principe que le Prophète de l’Islam avait enseigné à l’humanité, quatorze siècles auparavant, à travers des recommandations sanitaires simples mais profondes.

Le lavage fréquent des mains, l’abstention de la surconsommation alimentaire, l’attention portée à l’hygiène de la bouche et du corps, ainsi que la mise en quarantaine des personnes malades sont aujourd’hui considérés dans les textes scientifiques comme des fondements de la santé publique[1].

Le Prophète de l’Islam a notamment déclaré dans un hadith : « النَّظَافَةُ مِنَ الْإِیمَانِ », c’est-à-dire : « La propreté fait partie de la foi. »[2]

L’hygiène et le lavage des mains

Des études universitaires indiquent que le lavage régulier des mains peut, à lui seul, réduire jusqu’à 40 % la transmission des maladies infectieuses[3]. Il s’agit d’un comportement auquel les musulmans sont également habitués à travers les ablutions, pratiquées quotidiennement dans le cadre du culte.

Le jeûne et la santé

Le jeûne, présenté dans les récits religieux comme un facteur de santé, est aujourd’hui étudié par la médecine moderne sous le concept d’« Intermittent Fasting » ou jeûne intermittent, notamment pour ses effets sur la réduction de l’inflammation, la régulation du métabolisme et le renforcement du système immunitaire[4].

Du point de vue chiite, cette correspondance entre la révélation et les connaissances scientifiques ne relève ni du hasard ni de l’exagération. Elle est considérée comme un signe de la sagesse divine présente dans la conduite du Prophète de l’Islam et de son lien avec la source de la connaissance divine.

Le Prophète de l’Islam a également déclaré : « المِعْدَةُ بَیْتُ کُلِّ دَاءٍ وَ الْحِمْیَةُ رَأْسُ کُلِّ دَوَاءٍ », c’est-à-dire : « L’estomac est la demeure de toute maladie et la modération alimentaire est à la tête de tout remède. »[5]

Aujourd’hui, la médecine exprime à travers le langage des laboratoires et des statistiques une idée qui, selon cette lecture, avait déjà été formulée dans les enseignements du Prophète de l’Islam quatorze siècles auparavant.

Sources et références

[1] Organisation mondiale de la Santé, Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, WHO Press, 2009.

[2] Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya‘qub, Al-Kafi, vol. 6, p. 442, Dar al-Kutub al-Islamiyya.

[3] Curtis, V., & Cairncross, S. (2003). Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk, The Lancet, vol. 366.

[4] Mattson, M. P., et al. (2017). Impact of intermittent fasting on health and disease processes, Ageing Research Reviews.

[5] Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, vol. 59, p. 269, Mu’assasat al-Wafa.

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