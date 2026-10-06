Après son arrestation, la « satisfaction totale » du responsable chiite interroge sur sa liberté de parole

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :Des médias liés à l’Afghanistan avaient précédemment rapporté que des agents du ministère de la Justice des talibans étaient entrés, à la fin du mois de septembre, dans le complexe culturel et religieux Khatam al Anbiya, situé dans le quartier de Dasht-e Barchi, à l’ouest de Kaboul. Des parties du complexe avaient été fermées et Hassan Fazelzadeh, son responsable, avait été arrêté.

Ce complexe figure parmi les centres religieux chiites connus de l’ouest de Kaboul.

Quelques jours après sa libération, Fazelzadeh a adopté, lors d’une cérémonie à Jaghori, dans la province de Ghazni, une position très différente de l’atmosphère qui avait suivi la fermeture du complexe.

« Je suis entièrement satisfait des explications et de l’examen menés par le ministère de la Justice et je considère la décision comme juste et digne d’être approuvée », a-t-il déclaré.

Fazelzadeh a également décrit l’attitude d’Abdul Hakim Shari, ministre de la Justice des talibans, comme « bienveillante et rassurante », affirmant : « Certains courants et certains cercles malveillants ont présenté la situation de ce complexe contrairement à la réalité. »

Ainsi, le responsable d’un centre qui avait été fermé en présence d’agents armés et qui avait lui-même été arrêté après cette opération n’a pas critiqué les autorités après sa libération. Il a au contraire qualifié de juste la décision du ministère responsable de l’opération.

Une satisfaction exprimée après l’arrestation : peut-elle être considérée comme libre ?

La principale question réside précisément dans cette succession des événements.

Si Fazelzadeh était parvenu à cette conclusion avant son arrestation, dans un contexte libre et sans pression, après avoir examiné les documents du ministère de la Justice, ses déclarations pourraient simplement être considérées comme un changement de position dans un différend juridique.

Mais l’ordre des événements est différent : intervention des agents, fermeture d’un centre religieux chiite, arrestation de son responsable, libération, puis apparition aux côtés de responsables des talibans et déclaration d’une « satisfaction totale ».

Cette succession ne prouve pas, à elle seule, que Fazelzadeh a été contraint de tenir ces propos. Elle ne permet pas non plus d’accepter automatiquement cette position comme l’expression libre du sentiment de la communauté chiite.

Des médias liés à l’Afghanistan ont affirmé que Fazelzadeh avait subi des pressions pour exprimer sa satisfaction à l’égard de la décision des talibans. Cette affirmation n’a toutefois pas été confirmée jusqu’à présent par des éléments indépendants et vérifiables. Il n’est donc pas possible de présenter la « contrainte » comme un fait établi.

Cependant, le précédent de son arrestation, le moment où ces déclarations ont été faites et les conditions dans lesquelles il est apparu après sa libération rendent légitime la question du degré de liberté dont il disposait pour exprimer cette position.

Fazelzadeh n’était pas non plus opposé aux talibans auparavant

Un élément important empêche toutefois de réduire toute cette affaire à la seule « peur après l’arrestation ».

Fazelzadeh avait déjà entretenu des relations fondées sur l’interaction et le soutien au gouvernement des talibans. Dans un rapport officiel publié en avril 2022, il était cité en tant que président du Conseil des oulémas et des personnalités chiites, déclarant : « Nous avons toujours soutenu l’Émirat islamique et nous continuerons à lui apporter notre soutien. »

En janvier 2026, il avait également rencontré, à la tête d’une délégation d’oulémas chiites, l’un des ministres des talibans. Le compte rendu officiel de cette rencontre mettait l’accent sur la coopération des oulémas et des personnalités chiites avec le gouvernement.

Il n’est donc pas possible d’affirmer avec certitude que ses récentes déclarations en faveur du ministère de la Justice sont uniquement le résultat de la peur. Le compromis, le pragmatisme politique et la volonté de préserver les relations avec le pouvoir font également partie de son comportement antérieur.

Mais ce même passé soulève une autre question : si une personnalité chiite n’est pas disposée à critiquer publiquement le gouvernement même après la fermeture du centre qu’elle dirige et sa propre arrestation, où se situe exactement la limite entre « l’interaction destinée à préserver les intérêts de la communauté » et le « recul face au pouvoir » ?

De la fermeture du centre chiite aux éloges adressés au ministre de la Justice

La question ne concerne pas uniquement le sort personnel de Hassan Fazelzadeh.

Le complexe Khatam al Anbiya n’est ni une maison ni un simple bureau privé. Il s’agit d’un ensemble religieux et culturel situé dans une zone majoritairement chiite et lié depuis plusieurs années aux activités religieuses de la communauté chiite de l’ouest de Kaboul. Les rapports concernant l’opération récente faisaient également état de la fermeture d’une école, d’une mosquée et de certaines parties rattachées au complexe.

Il existe toutefois depuis plusieurs années un différend sérieux concernant la propriété du terrain. Certaines personnalités et certains groupes locaux ont également affirmé que ce terrain avait été initialement destiné à un usage public pour les habitants de l’ouest de Kaboul et ne constituait pas une propriété personnelle de Fazelzadeh. Le différend foncier ne peut donc pas être présenté uniquement comme un conflit entre les talibans et les chiites.

Mais cette question juridique est une chose ; les modalités de l’intervention du gouvernement, la fermeture du centre, l’arrestation de son responsable et l’expression de sa satisfaction après sa libération en sont une autre.

Si le ministère de la Justice dispose de documents décisifs, la voie la plus transparente consiste à rendre ces documents publics, à permettre une défense juridique et à prendre une décision claire et susceptible d’être examinée. Il est en revanche plus difficile de dissiper les interrogations lorsque l’opinion publique voit une personne arrêtée apparaître quelques jours plus tard aux côtés de responsables du gouvernement et parler de la « bienveillance » de ces mêmes responsables.

Peur, pragmatisme ou conviction réelle ?

À ce stade, trois hypothèses peuvent être envisagées, sans qu’aucune puisse être considérée comme établie sans éléments probants.

Fazelzadeh peut avoir réellement été convaincu après avoir examiné les documents présentés par les autorités. Il peut également avoir choisi la voie du compromis et du recul afin de préserver le complexe, sa liberté ou d’éviter une aggravation des pressions. Enfin, comme l’affirment certaines sources, il pourrait avoir subi des pressions pour exprimer cette position.

Le seul élément établi est le contraste apparent entre l’arrestation et la fermeture du complexe, d’une part, et la « satisfaction totale » exprimée immédiatement après sa libération, d’autre part.

Tant que Fazelzadeh ne pourra pas expliquer, dans un environnement indépendant, sans la présence ou l’accompagnement de responsables des talibans et sans crainte de conséquences sécuritaires, ce qui s’est passé pendant sa détention et lors des discussions qui ont suivi, la question du caractère réellement libre de cette « satisfaction totale » restera posée.

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