L’Égypte alerte sur les provocations à Al-Aqsa et met en garde contre une modification du statu quo

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que des colons sionistes avaient mené des activités provocatrices ainsi que des rites religieux juifs à l’intérieur de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Le Caire s’est déclaré préoccupé par ce qu’il a décrit comme la poursuite de l’escalade de ce type d’actions.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a précisé que ces incidents intervenaient alors que se poursuivait l’expansion des colonies sionistes dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la multiplication de déclarations que Le Caire avait déjà rejetées.

Mise en garde contre une modification du statut historique et juridique d’Al-Aqsa

Le ministère a averti que de telles actions pourraient constituer des tentatives visant à modifier les arrangements historiques et juridiques existants concernant la mosquée Al-Aqsa et à imposer une nouvelle réalité sur ce lieu saint.

L’Égypte a réaffirmé son appel à préserver le statut historique et juridique établi de l’ensemble des lieux saints à Al-Qods, notamment de la mosquée Al-Aqsa.

Le Caire a également souligné la nécessité de protéger le caractère et le statut religieux de la mosquée.

L’Égypte met en garde contre une escalade régionale

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a en outre averti que la répétition de tels incidents pourrait entraîner une grave escalade des tensions et menacer la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la région, y compris dans les territoires palestiniens occupés.

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