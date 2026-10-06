Araghtchi : L'Iran défend résolument ses intérêts et sa sécurité nationale

Selon l'agence de presse ABNA, Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, qui s'est rendu à Téhéran à la tête d'une délégation diplomatique, a rencontré et s'est entretenu ce matin, lundi, avec Seyed Abbas Araghtchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays.

Lors de cette rencontre, les relations Téhéran-Erevan ont été discutées et des points de vue échangés, et les parties, passant en revue le cours croissant de la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun aux deux pays, ont souligné la détermination des dirigeants de l'Iran et de l'Arménie à développer et approfondir les relations.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, évoquant les liens anciens et durables des deux peuples iranien et arménien, a souligné l'approche de la République islamique d'Iran dans ses efforts pour élargir les relations avec les voisins, en particulier dans la région du Caucase et en Asie centrale.

Il a déclaré que la République islamique accorde une valeur et une importance particulières aux relations amicales et toujours croissantes avec l'Arménie et considère le renforcement croissant des interactions et des relations avec les pays de la région du Caucase et d'Asie centrale comme une garantie de sécurité et de paix pour tous les pays de la région et comme un facteur de croissance économique et de prospérité pour les peuples de la région.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, se réjouissant de son voyage à Téhéran, a souligné le caractère stratégique des relations entre l'Iran et l'Arménie ainsi que la continuité et l'attention d'Erevan à l'égard de l'expansion de la coopération avec l'Iran, et a exprimé l'espoir qu'avec la signature de l'accord de partenariat stratégique global entre l'Iran et l'Arménie, les relations entre les deux pays s'approfondiront davantage.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arménie ont, lors de cette rencontre, consulté sur les moyens de renforcer davantage la coopération dans les domaines économique, politique, commercial, du transport et de l'énergie.