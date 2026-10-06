Baghaï : Si l'Europe met des moyens à la disposition de l'agresseur, elle devra en répondre

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui (lundi) lors d'un entretien radiophonique, en expliquant les raisons et les axes de la récente réunion du ministre des Affaires étrangères avec les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques étrangères et des bureaux des organisations internationales résidant à Téhéran, a déclaré : « Cette réunion s'est tenue après le retour de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il est d'usage qu'après cet important événement international, des réunions soient tenues avec les diplomates résidant à Téhéran afin d'expliquer les positions du pays et les principaux sujets abordés lors du voyage de la délégation. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, évoquant les conditions particulières du voyage de cette année, a ajouté : « La présence à l'Assemblée générale de cette année avait une importance redoublée, car c'était notre première présence à cette session après la défense héroïque des Iraniens de leur pays, et il était nécessaire de démontrer la logique et l'autorité de l'Iran à l'opinion publique et à la communauté internationale. Dans ce cadre, tant le discours du président que la tenue de plus de 60 rencontres à haut niveau par le président et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran avec les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères et les hauts responsables des organisations internationales ont créé une base appropriée pour expliquer simultanément l'oppression et l'autorité du pays dans la sauvegarde de la sécurité nationale et de l'intégrité de l'Iran. »