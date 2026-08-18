Pourquoi Abraham s’est-il préoccupé de la guidance du peuple de Loth ? Le Coran révèle une leçon de miséricorde

Code d'info: 1854080

Bien que le peuple de Loth figure parmi les peuples les plus rebelles de l’histoire, le prophète Abraham, après avoir appris que les anges étaient chargés de faire descendre le châtiment sur eux, engagea par compassion et dans l’espoir de leur guidance une discussion en leur faveur. Le Coran ne condamne pas cette bienveillance universelle ; au contraire, en qualifiant Abraham de « halîm » et de « awwâh », il présente cette attitude comme une manifestation de miséricorde, de patience et de préoccupation pour la guidance, caractéristiques de la conduite des prophètes.