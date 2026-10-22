Afghanistan : des représentants de la communauté chiite hazara alertent sur des expulsions présumées et la fermeture d’établissements éducatifs

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :La délégation était composée des responsables des prières du vendredi à Quetta, Allama Syed Hashim Mousavi et Allama Ali Hussain Hussaini, ainsi que d’Abdul Ali Asghari, d’Allama Sheikh Wilayat Hussain Jafari, d’Allama Syed Mahmood Hussaini, de Haji Contractor Sarwar, de Haji Altaf Hussain et de Haji Ghulam Hussain Akhlaqi.

Au cours de la rencontre, Allama Syed Hashim Mousavi a exposé les inquiétudes exprimées à Quetta concernant le traitement réservé, selon les informations rapportées, à la communauté hazara en Afghanistan. Les discussions ont notamment porté sur des déplacements forcés présumés de résidents, des différends liés à des propriétés et des restrictions touchant des institutions religieuses et éducatives.

Des inquiétudes concernant plusieurs zones résidentielles

Parmi les questions soulevées figurait une décision rapportée visant à déplacer de force les habitants du quartier de Nawabad, dans la province de Ghazni. La délégation a également évoqué des projets d’évacuation d’une zone résidentielle connue sous le nom de Shahrak-e-Sabz, également appelée Shahrak-e-Nabizada.

Les représentants ont en outre exprimé leurs préoccupations au sujet de l’expulsion présumée d’habitants et de commerçants dans le secteur de Jebrael, à Hérat.

Préoccupations concernant des établissements religieux et universitaires

La délégation a également attiré l’attention sur la fermeture signalée du séminaire Khatam al-Nabiyyin et de l’Université de Kaboul, dans la capitale afghane.

Allama Ali Hussain Hussaini a remis un mémorandum écrit détaillant les préoccupations et les objections de la délégation.

De son côté, Abdul Ali Asghari a soulevé séparément un litige foncier concernant une propriété qui aurait été confisquée sous le règne d’Abdul Rahman Khan. Il a remis au consul général un document écrit exposant les éléments de ce dossier. Allama Syed Hashim Mousavi a également appuyé les préoccupations relatives à cette propriété contestée et attiré l’attention sur cette question lors des échanges.

Le consul général promet de transmettre les préoccupations à Kaboul

À l’issue de la réunion, le consul général afghan, Mawlawi Fazl-ul-Haq Shakir, a accueilli favorablement la délégation et assuré ses membres que leurs préoccupations et leurs objections seraient transmises aux autorités à Kaboul.

Cette rencontre témoigne des inquiétudes exprimées par des représentants de la communauté chiite hazara au Pakistan concernant la situation de leurs coreligionnaires en Afghanistan. La délégation demande aux autorités afghanes de se pencher sur les expulsions rapportées, les litiges fonciers et les restrictions signalées concernant les établissements religieux et éducatifs.

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