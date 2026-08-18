Le Hamas : Les occupants sont responsables du retard dans la mise en œuvre de l'accord sur Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, le mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) a déclaré que Khalil al-Hayya, chef du bureau politique de ce mouvement, a informé les dirigeants et les représentants des groupes palestiniens de ses rencontres avec les médiateurs, les parties garantes du cessez-le-feu et la direction égyptienne.

Le Hamas a ajouté que le chef du bureau politique du mouvement, ainsi que les dirigeants et les représentants des groupes palestiniens, ont indiqué que le régime d'occupation, en niant les ententes obtenues dans l'exécution de l'accord, est responsable du retard dans sa mise en œuvre.

Selon ce rapport, al-Hayya, les dirigeants et les représentants des groupes palestiniens ont souligné la poursuite du processus de réorganisation de la structure interne palestinienne sur la base du principe de la participation nationale et de la démocratie.

Le Hamas a également annoncé qu'al-Hayya, les dirigeants et les représentants des groupes palestiniens ont souligné la nécessité d'élaborer une stratégie nationale et globale pour faire face aux défis actuels.

Il est à noter qu'al-Hayya, accompagné d'une délégation de haut niveau de dirigeants du Hamas, s'est rendu au Caire dimanche pour des consultations avec les responsables égyptiens.