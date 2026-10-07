Abou Obeida : l'opération Tempête d'Al-Aqsa était un chef-d'œuvre militaire

Selon l'agence de presse Abna, Abou Obeida, porte-parole des brigades Qassam, branche militaire du Hamas, a souligné : trois ans se sont écoulés depuis l'opération sacrée ; le jour où les mains des hommes ont détruit pour toujours la doctrine de sécurité des occupants. Il ne reste plus rien ni de la dissuasion, ni de l'avertissement, ni de la victoire finale. Nous envoyons un salut plein de dignité et de fierté aux héros et aux martyrs de cette opération sacrée, de ses commandants à ses soldats et au grand peuple palestinien.

Il a ajouté : ô grand peuple de Gaza, un prix élevé a été payé mais votre action a été grande. Les générations futures se souviendront de vous comme des grands et des changeurs du visage de l'histoire et des équations du monde, des défenseurs de l'honneur de la oumma et de ses sanctuaires en ce point géographique petit et assiégé ; une région qui a éveillé la conscience des libres et a déshonoré tous ceux qui ont collaboré avec les occupants.

Abou Obeida a précisé : le 7 octobre était un chef-d'œuvre militaire dont la grandeur de la planification et de l'exécution et le génie de la tromperie stratégique utilisée sont reconnus par l'ami et l'ennemi. Les forces de résistance ont utilisé toutes les opportunités pour innover dans cette opération, y compris la complaisance de Netanyahou et son orgueil à sous-estimer l'ennemi.

Il a dit : la Palestine n'oubliera jamais ses partisans, en particulier ceux qui ont sacrifié leur sang sur cette voie. La profanation de la mosquée Al-Aqsa et la douleur de Gaza doivent éveiller tout le monde. Le courage et l'honneur du Soudan et de la Libye ne sont pas moindres que ceux du Yémen, du Liban, de l'Irak et de l'Iran. Quand tous ont vu ce que de simples drones ont fait à l'ennemi, que se passera-t-il si le front occidental s'ouvre aussi contre lui ?