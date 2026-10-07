Général de division Abdullahi : la Tempête d'Al-Aqsa dépassait l'imagination du régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna, le général de division Abdullahi, chef d'état-major des forces armées et commandant du quartier général central Khatam al-Anbia, dans un message à l'occasion de l'anniversaire de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, destructrice pour l'ennemi, a déclaré : cette opération dépassait l'imagination du faux régime sioniste et a bouleversé les calculs des ennemis du front de la résistance et a fait trembler les sionistes.

Il a ajouté : le 7 octobre a transformé la stratégie défensive du front de la résistance en une stratégie offensive pour la défense légitime du peuple palestinien et de la terre qui lui appartient, et a accéléré le déclin du régime usurpateur, infanticide et tyrannique sioniste.

Le général de division Abdullahi a poursuivi : les ennemis de la oumma islamique, en particulier les sionistes criminels et sans patrie, doivent savoir que les exploits des martyrs du front de la résistance, en particulier les très honorés martyrs Haj Qasem Soleimani, Seyed Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar, se poursuivront et marqueront la fin du régime d'occupation de Qods.