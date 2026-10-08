Le Yémen a abattu un drone turc appartenant à l'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al-Masira, « Yahya Saree », porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé que ces forces ont abattu un drone armé de reconnaissance de type « Bayraktar Akıncı » de fabrication turque, qui appartenait à l'Arabie saoudite, dans le ciel de la province de Taïz.

Il a ajouté que ce drone a été ciblé et abattu à l'aide d'une arme appropriée.

Le porte-parole des forces armées yéménites a également annoncé que le drone en question a été ciblé lors de l'accomplissement d'une mission dans le ciel de la province de Taïz.