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Le Yémen a abattu un drone turc appartenant à l'Arabie saoudite

8 octobre 2026 - 10:08
Code d'info: 1875310
Source: ABNA
Le Yémen a abattu un drone turc appartenant à l'Arabie saoudite

Les forces armées yéménites ont annoncé qu'un drone armé de fabrication turque appartenant à l'Arabie saoudite a été abattu.

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al-Masira, « Yahya Saree », porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé que ces forces ont abattu un drone armé de reconnaissance de type « Bayraktar Akıncı » de fabrication turque, qui appartenait à l'Arabie saoudite, dans le ciel de la province de Taïz.

Il a ajouté que ce drone a été ciblé et abattu à l'aide d'une arme appropriée.

Le porte-parole des forces armées yéménites a également annoncé que le drone en question a été ciblé lors de l'accomplissement d'une mission dans le ciel de la province de Taïz.

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