Soulèvement mondial contre les crimes du régime sioniste à Gaza

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, la coalition mondiale de soutien à la Palestine, en publiant une déclaration, a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui vendredi et pour trois jours, les activités de la campagne internationale pour déclarer le soutien au peuple palestinien opprimé à l'occasion du troisième anniversaire de l'agression contre la bande de Gaza commencent.

Selon ce rapport, ladite coalition a demandé à toutes les nations, mouvements populaires et institutions juridiques d'être puissamment présents dans ces activités coordonnées à travers le monde durant les jours de vendredi, samedi et dimanche et de crier la nécessité de l'arrêt du génocide par le régime sioniste.

Cette coalition a souligné : Transformez les rues, les parlements et l'espace virtuel en un lieu pour déclarer le soutien à la Palestine et la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne. Ne laissez pas le passage de trois ans de massacres, de destruction et d'agression entraîner la normalisation de ces crimes. L'immunité politique d'Israël dans les cercles internationaux par les gouvernements occidentaux, en particulier les États-Unis, doit cesser.

La coalition mondiale de soutien à la Palestine est une coalition populaire qui a été formée en 2025 à Londres avec la participation de personnalités parlementaires et juridiques éminentes.