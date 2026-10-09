Retour du porte-avions usé Lincoln vers les côtes américaines

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, le porte-avions usé Abraham Lincoln, après une longue mission, a accosté sur la côte ouest des États-Unis. Les familles des militaires stationnés sur ce porte-avions, dans le port de San Diego dans l'État de Californie, après environ un an attendaient de les voir, car auparavant de nombreux rapports avaient été publiés concernant l'état psychologique défavorable de ces militaires et les tentatives de suicide.

Le porte-avions Lincoln en novembre 2025 a quitté la Californie en direction de la mer de Chine méridionale, puis a été envoyé dans la région pour participer à l'agression contre l'Iran.

La mission de plus de 250 jours de ce porte-avions dans les eaux de la région a entraîné son usure et la création de conditions psychologiques défavorables pour les militaires américains, de sorte que plusieurs d'entre eux ont tenté de se suicider.