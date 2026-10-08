Trump, ignorant la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a affirmé : L'Iran ne peut pas avoir d'arme nucléaire !

Un journaliste a demandé à Trump : Vous dites que les démocrates vont vous destituer. Pour quelle raison ? ; Il a affirmé : Eux-mêmes ne le savent pas. J'aurais pu prendre des mesures très mauvaises contre Hillary Clinton. J'aurais pu prendre des mesures très très mauvaises contre Joe Biden. J'aurais pu prendre des mesures très mauvaises contre Barack Obama. Je pense que faire une telle chose serait inapproprié, car il faut traiter la fonction présidentielle avec respect !

Le président des États-Unis, en réponse à la question d'un journaliste sur les consultations avec le président russe, a dit : J'ai prévu aujourd'hui (d'ici quelques heures) un appel téléphonique. C'est l'anniversaire de Poutine. Je suis sûr que vous aussi vous le célébrerez.