Sardar Javani : la nation iranienne a obtenu une victoire stratégique dans la guerre contre l'Amérique

Selon le correspondant d'Abna, le Sardar Yadollah Javani a déclaré mardi soir lors d'un rassemblement des habitants de Bandar Abbas : l'ennemi, au début de la guerre, pensait qu'avec une attaque éclair et une guerre intense, il renverserait la République islamique en deux ou trois jours, mettrait hors service les structures de défense et de sécurité, diviserait l'Iran et imposerait sa domination au pays, mais dans ses calculs, il n'avait pas reconnu la nation iranienne.

Le chef adjoint aux affaires politiques du commandement suprême des Gardiens de la révolution, évoquant les développements après la guerre de Ramadan, a déclaré : l'ennemi a commencé la guerre dans le but d'affaiblir et de faire s'effondrer la République islamique, mais aujourd'hui, selon la reconnaissance et le jugement de beaucoup dans le monde, l'Iran islamique est plus fort qu'avant la guerre.

Javani a ajouté : l'ennemi pensait qu'avec une attaque militaire, il pourrait réaliser le résultat souhaité, mais la nation iranienne a résisté, a donné des martyrs et a résisté, et finalement, a obtenu une victoire stratégique ; en revanche, l'Amérique et le front de l'arrogance ont été confrontés à la défaite.

Déclarant que l'acceptation de cette défaite est difficile pour le front adverse, il a poursuivi : la défaite dans cette guerre n'était pas seulement une défaite de l'Amérique, mais les pays occidentaux, le régime sioniste et les alliés de l'Amérique ont également été confrontés dans cette confrontation à un résultat contraire à leurs objectifs initiaux.

Il a souligné : l'Amérique, au cours des quatre dernières décennies, a également exercé à plusieurs reprises de telles pressions contre la nation iranienne, mais cette nation a montré qu'elle résiste aux pressions.

Javani a souligné en conclusion : la guerre dans le domaine militaire s'est accompagnée de la défaite de l'ennemi et de la victoire décisive de la nation iranienne, mais l'ennemi, en raison de l'étendue du front adverse, considère l'acceptation de cette défaite comme difficile et, pour cette raison, cherche à poursuivre ses objectifs en utilisant les outils de la guerre hybride.