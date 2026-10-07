L’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei et sa maîtrise des sciences contemporaines : de l’économie numérique à l’agriculture

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Parmi les domaines dans lesquels sa maîtrise est évoquée figurent notamment les start-up, les entreprises fondées sur la connaissance et les entreprises technologiques, le système de santé et les questions démographiques, ainsi que les problématiques liées au logement et à l’urbanisme, avec un intérêt particulier pour les villes productives équipées de technologies modernes et de l’Internet des objets.

Ses connaissances sont également présentées comme couvrant les questions économiques, notamment l’économie numérique et des sujets tels que les cryptomonnaies, ainsi que l’étude de l’Occident et d’autres domaines scientifiques.

Selon les récits rapportés, l’un des aspects remarquables de son approche de ces nouvelles connaissances réside dans la manière dont il les envisage à partir d’une perspective de « construction de la civilisation » et de fiqh civilisationnel.

Une connaissance décrite comme proche des frontières du savoir

L’étendue de ses connaissances dans ces domaines est décrite par certains de ses proches comme particulièrement importante. Ceux-ci affirment : « Il possède des informations précises sur ces sujets ; ses connaissances se situent également à la frontière du savoir. »

Son intérêt pour les sciences et les technologies nouvelles aurait également conduit certains spécialistes du pays à considérer sa période de direction comme pouvant marquer le début de l’émergence d’un « nouveau Cheikh Bahâ’i ».

Ces spécialistes déclarent à ce sujet qu’ils « attendent qu’il puisse, à travers les questions technologiques dans le pays, inaugurer cette période grâce à une nouvelle organisation ».

De l’agriculture à l’industrie pétrolière et gazière

Certains de ses proches évoquent également l’étendue de ses connaissances dans différents domaines et qualifient de « surprenante » sa maîtrise des questions agricoles et des capacités du pays dans ce secteur.

Selon eux, cette connaissance comprend notamment des détails sur les différentes variétés de semences de blé et leur rendement, les différentes formes de gestion des bassins versants dans les régions du pays, les questions liées à l’eau et d’autres problématiques spécialisées du secteur agricole.

Ses connaissances dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie sont également citées parmi les domaines dans lesquels il disposerait d’une importante maîtrise.

Mettre en relation les élites et les responsables pour concrétiser les innovations

Un autre aspect évoqué concerne les liens qu’il aurait établis, alors qu’il n’occupait pas à cette période de responsabilité officielle dans le pays, entre des groupes d’élites et des acteurs des secteurs innovants et technologiques et les hauts responsables de différents domaines.

L’objectif de ces relations aurait été de créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre plus rapide des idées et des projets proposés par les élites et à leur utilisation pour résoudre les problèmes du pays dans le cadre du système islamique.

L’un de ses collaborateurs dans les activités liées aux élites explique cette démarche à travers un exemple : il mettait en relation, par exemple, un responsable de la Fondation économique Kowsar travaillant dans la production alimentaire avec un professeur d’université menant des recherches sur les semences afin d’optimiser et d’accélérer leur germination.

Former des spécialistes capables de répondre aux enjeux contemporains

Au cours d’environ 15 années d’enseignement des cours avancés de jurisprudence et de principes du fiqh, il aurait également accordé une attention particulière à la formation d’élèves capables, parallèlement à leur connaissance des méthodes de déduction juridique, d’aborder et de résoudre les questions liées aux sciences et aux connaissances contemporaines dans une perspective scientifique et civilisationnelle.

Dans les séminaires religieux placés sous sa direction, des groupes spécialisés auraient ainsi été constitués autour de différents domaines, notamment le fiqh économique.

Ses élèves auraient également été chargés de produire des articles spécialisés sur différents domaines des connaissances contemporaines, parmi lesquels le fiqh économique et le fiqh de la sécurité.

Une approche fondée sur la construction civilisationnelle

Le principal axe de son approche des sciences et des différents domaines est présenté comme étant une « vision civilisationnelle ».

Certains jurisconsultes membres de l’Assemblée des experts ont déclaré à ce sujet : « Je considère que, du point de vue civilisationnel, il se distingue nettement des autres savants et jurisconsultes. »

Des professeurs d’université ont également évoqué cette approche à propos de la question du logement. Selon eux, il disposait dans ce domaine de critères précis intégrant notamment des considérations civilisationnelles et culturelles. Ainsi, lorsqu’un interlocuteur présentait une proposition ou un modèle, il était attentif à déterminer dans quelle mesure celui-ci était conforme à ces critères et à quel moment il pouvait s’en écarter.

Les prochains volets de cette série examineront d’autres dimensions du parcours scientifique et exécutif de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Sources :

Entretien avec Hojjat al-Islam Mohammad Haji Abolqasem Dolabi, membre de l’Assemblée des experts

Entretien avec Farid al-Din Haddad Adel, beau-frère de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

Entretien avec l’ingénieur Seyyed Amir Hossein Kamali, membre du conseil fondateur de l’Institut d’études stratégiques de la vie urbaine islamique

Seyyed Ali Asghar Hosseini / Agence de presse ABNA

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