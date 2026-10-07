La synergie sécuritaire est le principal focus de l'exercice antiterroriste de Shanghai

Selon l'agence de presse Abna, des unités spéciales des forces terrestres des Gardiens de la révolution islamique, représentant les forces armées de la République islamique d'Iran, dans le but de consolider la diplomatie de défense et la cohésion dans l'endiguement des courants violents régionaux, ont participé à l'exercice international « Eurasie-Anti Terror 2026 » accueilli par Minsk.

Le Sardar général de brigade des Gardiens Vali Madani, chef adjoint des opérations des forces terrestres des Gardiens, au sujet de la participation à cet exercice et des priorités opérationnelles de cette manœuvre commune, a déclaré : le principal focus est la synergie entre les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai pour faire face aux actions extrémistes et endiguer sérieusement les courants violents qui sont reconnus comme une menace commune pour la sécurité de la région.

Expliquant les dimensions de cet exercice, il a précisé : cette manœuvre commune se déroule avec la participation de 14 pays membres et des comités affiliés de l'Organisation de coopération de Shanghai et en présence de plus de 100 hauts responsables militaires et sécuritaires pendant trois jours dans la capitale de la Biélorussie.

Le chef adjoint des opérations des forces terrestres des Gardiens a également considéré l'élévation du niveau de coopération sécuritaire et antiterroriste comme la stratégie principale de l'Iran sur ce terrain d'entraînement et a souligné l'importance de l'échange d'expériences face aux nouvelles menaces sécuritaires.

La République islamique d'Iran avait auparavant, en 1404, en accueillant avec succès l'exercice antiterroriste des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai appelé « Sahand 2025 », franchi une étape efficace dans la concrétisation de l'engagement actif envers la diplomatie de défense et la coopération régionale axée sur la sécurité, et la présence aujourd'hui des forces spéciales à Minsk s'inscrit dans la continuité de cette même approche stratégique.