Sanaa : la Tempête d'Al-Aqsa était le résultat de décennies d'occupation

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement yéménite à Sanaa, dans un communiqué à l'occasion du troisième anniversaire de la Tempête d'Al-Aqsa, a annoncé : la Tempête d'Al-Aqsa était le résultat naturel de décennies d'occupation, de siège, de massacre et de violation des droits du peuple palestinien, tandis que l'ennemi continue de commettre des crimes de guerre et un génocide à Gaza.

Dans ce communiqué, il est dit : la Tempête d'Al-Aqsa a ramené la cause palestinienne sur la scène, a neutralisé les projets de normalisation et a révélé la défaite de l'ennemi dans l'atteinte de ses objectifs.

Le ministère des Affaires étrangères du Yémen a déclaré : nous apprécions et louons les mouvements de résistance, à leur tête le Hamas, le Jihad islamique et les autres groupes de résistance palestiniens, ainsi que le Hezbollah du Liban, la République islamique d'Iran et l'axe de la résistance qui ont fait de nombreux sacrifices pour soutenir la cause palestinienne.

Dans ce communiqué, il est dit : le Yémen continue de soutenir la Palestine par devoir religieux, humanitaire et moral et salue la persévérance du peuple palestinien, la résistance et les pays et peuples soutenant la cause palestinienne.

Le ministère des Affaires étrangères du Yémen a déclaré : la communauté internationale est appelée à assumer ses responsabilités pour arrêter l'agression et mettre fin à l'occupation. Nous soulignons la solidarité de la direction, du gouvernement et du peuple du Yémen avec la Palestine, et la libération de la Palestine restera la priorité principale du Yémen.