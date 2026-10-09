Les États-Unis et le régime sioniste sont les ennemis les plus criminels de l'époque contemporaine

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Masira, le leader du mouvement Ansarallah du Yémen, dans un discours à l'occasion du dixième anniversaire du grand massacre connu sous le nom de « crime de la salle », où une cérémonie de deuil à Sanaa a été la cible d'une attaque aérienne de l'armée saoudienne, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, a examiné les derniers développements au Yémen et dans la région.

Le régime sioniste et les États-Unis sont les ennemis les plus criminels de l'époque contemporaine

Seyed Abdul-Malik Badruddin al-Houthi dans ce discours a déclaré : Les ennemis augmentent leur rébellion, leur crime, leur oppression et leur tyrannie, et à notre époque, l'ennemi sioniste, les États-Unis et les autres partisans de ce régime, sont parmi les exemples les plus marquants de ces crimes. De même, les agresseurs saoudiens sont parmi les exemples les plus marquants des ennemis les plus obstinés de l'époque contemporaine et sur notre scène arabe et islamique. Le régime saoudien se présente comme le porteur du drapeau de l'islam et a placé l'expression du monothéisme sur son drapeau national, alors que l'épée de ce drapeau n'est tirée que contre notre peuple. L'épée présente sur le drapeau de l'Arabie saoudite n'a jamais été brandie contre les ennemis de la Oumma et n'a même jamais pris position contre eux. Quand les agresseurs saoudiens ont-ils même une fois pris une position militaire contre les États-Unis et Israël ?

L'épée présente sur le drapeau saoudien n'a jamais été brandie contre les ennemis de la Oumma

Al-Houthi a poursuivi : L'ennemi saoudien, dans la détermination des cibles attaquées, s'appuie sur les États-Unis et l'Angleterre. La méthode de l'Arabie saoudite dans l'agression contre le Yémen est fondée sur une approche sioniste, diabolique et oppressive qui est en contradiction avec les valeurs et les enseignements de l'islam, les valeurs innées et le droit international. Les formations militaires que l'ennemi saoudien entraîne traitent les prisonniers de manière barbare qui n'a aucun lien avec les enseignements et les valeurs de l'islam ainsi qu'avec les coutumes innées du peuple yéménite. Les scènes que tout spectateur observe sont des scènes douloureuses de femmes, d'enfants, de martyrs et de blessés et de leurs familles endeuillées par les actions agressives saoudiennes. Le crime de l'ennemi saoudien contre la famille d'Ali Adli à Hajjah a complètement anéanti une famille et l'agresseur saoudien continue de commettre des crimes dans d'autres provinces également. L'ennemi saoudien cible les citoyens dans leurs maisons et leurs marchés, comme dans la région de Mafraq Mawiya. Les marchés sont des lieux de rassemblement et de rencontre des gens et il n'y a aucune ambiguïté entre les maisons et les marchés et les fronts de bataille.