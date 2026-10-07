Rubio : le détroit d'Ormuz est ouvert !

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a affirmé que Washington ne peut pas accepter qu'un pays ait le contrôle d'une voie maritime vitale.

Rubio, lors d'une conférence de presse en Grèce, a déclaré qu'il doit exister des routes et des sources diversifiées pour l'approvisionnement énergétique et que l'Amérique ne peut pas accepter la dépendance à une voie maritime particulière.

Pour influencer la crise et les prix de l'énergie conformément aux responsables de son pays, il a affirmé : le détroit d'Ormuz est ouvert et la quantité de pétrole qui en sort actuellement est exactement la même quantité qui en sortait avant sa fermeture.

Le secrétaire d'État américain, sans tenir compte de la mauvaise foi et des exigences excessives de son pays envers l'Iran, a également affirmé : l'Iran n'a pas pu profiter de plusieurs occasions pour parvenir à un accord avec Washington sur son programme nucléaire.

Rubio a affirmé que l'Iran n'obtiendra jamais d'armes nucléaires et que Téhéran cherche à retirer les forces américaines de la région ; une action que, selon lui, Donald Trump, le président des États-Unis, n'acceptera pas.

Il a également affirmé que l'Iran a perdu le contrôle total du détroit d'Ormuz.

Les déclarations du secrétaire d'État américain ont été faites alors que les prix du carburant et de l'énergie aux États-Unis et dans les pays européens ont atteint des records et continuent d'augmenter.