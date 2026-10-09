Reconnaissance par Reuters et l'AFP de l'opération réussie du Yémen contre Riyad

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, des sources informées, dans un entretien avec l'Agence France-Presse, ont annoncé qu'au moins un avion à l'aéroport du roi Khalid à Riyad a été gravement endommagé plusieurs heures après les explosions puissantes survenues dans cet aéroport.

Reuters, citant également trois sources, a annoncé que la fumée observée à l'aéroport de Riyad provenait d'un avion.

Le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé la nuit dernière : Nous avons ciblé jeudi soir l'aéroport du roi Khalid à Riyad avec deux missiles de croisière, l'aéroport de Najran avec un missile balistique et la base aérienne de Khamis Mushait avec un missile balistique.

Le général de brigade Yahya Saree, dans une autre partie de son message publié sur les réseaux sociaux, a ajouté : Ces attaques, grâce à Dieu, ont été effectuées avec précision et impact direct et ont provoqué une perturbation du trafic aérien dans deux aéroports et causé des dommages à ceux-ci et à la base aérienne.

Les médias ont également annoncé qu'au moins trois avions ont été endommagés lors de l'attaque missile des forces armées yéménites contre l'aéroport de Riyad, dont l'un a été gravement détruit.