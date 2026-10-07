7 octobre ; l'opération visant à briser le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste

Selon l'agence de presse Abna, les Gardiens de la révolution islamique, dans un communiqué, tout en commémorant le 15 Mehr, troisième anniversaire de l'opération historique et stratégique Tempête d'Al-Aqsa, ont qualifié cette opération de début de la fin du sionisme et de l'effondrement du mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste et d'un événement porteur d'avenir et accélérateur sur la voie du déclin définitif du régime raciste et d'occupation de Qods sacré.

Dans le texte de ce communiqué, il est dit :

Depuis le 15 Mehr 1402 correspondant au 7 octobre 2023, trois ans se sont écoulés ; le jour où les combattants de la résistance palestinienne et du Hamas héroïque, en s'appuyant sur Dieu et la volonté d'acier du peuple palestinien opprimé, ont réalisé l'une des plus grandes opérations de l'histoire de la résistance et ont brisé la structure de sécurité du régime usurpateur sioniste.

Trois ans après cet événement historique immense et inoubliable, les équations stratégiques de la région ont changé en faveur de l'axe de la résistance, et le régime sioniste, avec son principal soutien, l'Amérique, est tombé dans le tourbillon des crises structurelles et des défaites successives.

L'opération Tempête d'Al-Aqsa, selon l'expression du leader martyr, Sa Sainteté l'imam Seyed Ali Khamenei (que son âme noble soit sanctifiée), était un « événement porteur d'avenir » qui a consolidé la voie du déclin définitif du régime sioniste ; cette opération a non seulement brisé pour toujours le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste, mais a également transformé le front de la résistance dans toute la région en une réalité stratégique indéniable. De Gaza au Liban, du Yémen à l'Irak et à la Syrie, et de l'Iran islamique au cœur des territoires occupés, tous, dans une formation unique et coordonnée, ont défié l'ennemi sioniste et ses partisans américains et régionaux.

Ce communiqué, en évoquant les réalités des champs de bataille d'aujourd'hui ; et la coordination significative de l'axe de la résistance face aux menaces, complots et guerres imposées par l'Amérique et le régime sioniste et les fantassins régionaux, ajoute : dans les derniers développements régionaux et internationaux, le front de la résistance, par des opérations précises et fracassantes, a porté des coups mortels au corps du régime sioniste et de l'Amérique.

Dans la suite de ce communiqué, en énumérant les dimensions de la défaite stratégique de l'Amérique et du régime sioniste dans les deuxième et troisième guerres imposées, puis dans les opérations Nasr et Châtiment de l'agresseur contre l'Iran islamique, il est noté : l'Amérique, en soutenant pleinement les crimes du régime sioniste et par des menaces répétées contre la République islamique d'Iran, non seulement n'a atteint aucun de ses objectifs déclarés, mais a également perdu son prestige gonflé face à l'opinion publique mondiale. Les deuxième et troisième guerres imposées contre l'Iran ont été confrontées à une réponse décisive et regrettable des forces armées et ont prouvé que l'ère des menaces sans coût est terminée.