Selon l'agence de presse ABNA, John Mearsheimer, éminent théoricien des relations internationales et professeur à l'Université de Chicago, dans son analyse des événements récents et de l'affrontement militaire entre la République islamique d'Iran et l'Amérique, a évoqué la démonstration de force de Téhéran.

Il a souligné que la performance de l'Iran face à la machine de guerre américaine a dépassé les prévisions des analystes et même les calculs des Iraniens eux-mêmes, et a déclaré : « Je ne pense pas que quiconque ait pleinement compris dans quelle mesure l'Iran pouvait agir avec autant de fermeté et de succès contre l'Amérique. »

Mearsheimer, analysant la situation sur le terrain et les capacités défensives de notre pays, a prédit que dans cette confrontation, la République islamique d'Iran sera clairement victorieuse.

Cet éminent analyste considère l'évolution actuelle des conflits comme un signe de l'échec des politiques agressives de Washington et de la consolidation de l'autorité de l'Iran face aux pressions impérialistes.