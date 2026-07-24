Entretien téléphonique entre Araghchi et son homologue égyptien

Selon l'agence de presse Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, vendredi soir (2 Mordad selon le calendrier iranien) lors d'un entretien téléphonique avec Badr Abdel Aty, ministre des Affaires étrangères d'Égypte, a discuté et échangé des points de vue sur les derniers développements régionaux, l'escalade des tensions actuelles entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que les moyens d'établir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région de l'Asie occidentale.