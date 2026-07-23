Gharibabadi : Nous n’attendons pas que l’Europe suive la force agressive

Selon l’agence de presse Abna, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, a publié un post sur un réseau social dans lequel il a écrit : Lors d’une réunion avec 25 ambassadeurs et chargés d’affaires européens, j’ai exposé les positions de la République islamique d’Iran sur les questions actuelles et les actions criminelles des États-Unis, et j’ai souligné que lors de la guerre de 40 jours, nous avons infligé une lourde défaite aux agresseurs.

Il a poursuivi : Dans une nouvelle phase d’agression militaire, nous défendrons fermement notre territoire et nos intérêts nationaux. Ces guerres n’ont apporté aucun avantage stratégique à l’Amérique et ne font que compromettre la paix et la sécurité régionales et mondiales.

Gharibabadi a ajouté : J’ai également dit que l’on attend de l’Europe qu’elle protège la Charte des Nations Unies et le droit international et qu’elle condamne l’agression. Bien sûr, quelques Européens, comme l’Espagne, ont adopté des positions de principe.

Il a en outre souligné : Il est nécessaire que les gouvernements européens prennent en compte que la mise à disposition de bases et de territoire à l’agresseur les placera parmi les agresseurs. L’attente vis-à-vis de l’Europe est qu’elle soit le moteur de la diplomatie, et non le suiveur de la force agressive.