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Affirmation de Trump : le conflit avec l’Iran est « limité » / Nous n’avons pas besoin des détroits !

23 juillet 2026 - 08:43
Code d'info: 1843900
Source: ABNA
Affirmation de Trump : le conflit avec l’Iran est « limité » / Nous n’avons pas besoin des détroits !

Le président des États-Unis, dans ses dernières déclarations, a décrit le conflit avec l’Iran comme « limité » et a affirmé que Téhéran sera bientôt prêt à conclure un accord.

Selon l’agence de presse Mehr citant la chaîne Rossiya al-Youm, Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré à propos de l’agression de son pays contre l’Iran : Je l’appelle un « conflit limité », car nous [actuellement] ne sommes engagés que dans un conflit limité avec l’Iran.

Il a également affirmé que l’Iran est sous la pression des frappes et que cela a suscité un désir de parvenir à un accord, mais selon lui, « Téhéran n’est pas encore prêt pour cet accord. »

L’affirmation de Trump intervient alors que ce sont les États-Unis qui ont maintes fois quitté la table des négociations et ont préféré l’agression contre l’Iran à la voie diplomatique.

Trump a ensuite affirmé que l’Iran sera bientôt prêt à conclure un accord.

Le président américain a également affirmé que son pays n’a pas besoin des détroits, y compris le détroit d’Ormuz, mais qu’il prendra les mesures qu’il juge nécessaires.

Il a une fois de plus affirmé que Washington ne permettra pas à l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire.

L’affirmation de Trump concernant le détroit d’Ormuz intervient alors que ce détroit exerce une forte pression sur Trump, tant sur le plan intérieur qu’international.

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