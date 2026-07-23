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Président du Parlement libanais : nous attendons le retrait effectif d’Israël du Liban

23 juillet 2026 - 08:42
Code d'info: 1843899
Source: ABNA
Président du Parlement libanais : nous attendons le retrait effectif d’Israël du Liban

Le président du Parlement libanais a déclaré attendre que soient clarifiés les résultats des réunions bilatérales à Washington et le degré de respect de la mise en œuvre du retrait des forces israéliennes du sud du Liban.

Selon l’agence de presse Abna citant la chaîne Rossiya al-Youm, Nabih Berri, président du Parlement libanais, a annoncé qu’il attendait que soient clarifiés les détails des réunions bilatérales tenues à Washington ainsi que le degré d’engagement des parties à exécuter le retrait des forces israéliennes du sud du Liban.

Berri a également réagi aux déclarations du président américain Donald Trump concernant une éventuelle ingérence du régime de Julani au Liban en disant : Je ne suis pas inquiet à ce sujet, car il n’y a aucun signe, que ce soit de la part de la Syrie ou du Liban, indiquant une intention d’ingérence ou de création de tensions.

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