Président du Parlement libanais : nous attendons le retrait effectif d’Israël du Liban

Selon l’agence de presse Abna citant la chaîne Rossiya al-Youm, Nabih Berri, président du Parlement libanais, a annoncé qu’il attendait que soient clarifiés les détails des réunions bilatérales tenues à Washington ainsi que le degré d’engagement des parties à exécuter le retrait des forces israéliennes du sud du Liban.

Berri a également réagi aux déclarations du président américain Donald Trump concernant une éventuelle ingérence du régime de Julani au Liban en disant : Je ne suis pas inquiet à ce sujet, car il n’y a aucun signe, que ce soit de la part de la Syrie ou du Liban, indiquant une intention d’ingérence ou de création de tensions.