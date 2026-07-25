Newsweek : Les options militaires américaines face à l'Iran comportent de grands risques

Selon l'agence de presse Abna, le magazine Newsweek a rapporté que le détroit d'Ormuz, en tant que voie d'eau importante par laquelle transite une grande partie du transport énergétique mondial, est devenu un levier de pression stratégique pour l'Iran.

Selon ce rapport, l'administration Trump ne dispose pas de plus de quatre options face à l'Iran, et toutes sont associées à des coûts élevés et à des risques importants : l'élargissement des frappes aériennes contre l'Iran ; alors que les frappes passées ont montré que Téhéran ne change pas ses positions car il dispose de leviers de pression sur la navigation internationale et peut reconstruire ses forces.

La deuxième option est l'escorte des pétroliers dans la région, qui est confrontée à des défis tels que la capacité des États-Unis à mener cette mission dans un environnement rempli de menaces.

Il convient de noter que Trump avait déjà proposé un tel plan et avait demandé aux pays du monde d'accompagner les États-Unis dans cette affaire, mais en raison du mépris des gouvernements pour ce plan en raison de ses dangers, le projet de Trump a échoué.

La troisième option est la conduite d'une opération terrestre limitée, qui nécessite des troupes nombreuses et un large soutien militaire et peut entraîner des pertes humaines élevées et d'importants dégâts matériels. La quatrième option est le retour aux négociations, qui est la moins coûteuse.

Cela alors que les agressions américaines contre l'Iran ont eu lieu en pleine négociation et ont montré que Washington n'est pas fiable.