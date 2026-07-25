Les tentatives des États-Unis pour retarder la publication des images satellites du détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna citant RT, l'Union européenne, dans une démarche qui suscite la réflexion et qui est contraire à la politique de libre circulation de l'information, a accepté la demande des États-Unis de différer de 24 heures la publication des images satellites « Copernicus » dans la zone du golfe Persique et du détroit d'Ormuz.

Selon ce rapport, les images satellites « Copernicus » couvrent la zone du golfe Persique, y compris le golfe d'Oman et les lignes de navigation menant au détroit d'Ormuz.

Cette demande des États-Unis vise à censurer les images des destructions laissées par les frappes de missiles et de drones de l'Iran dans la région.

Cette décision a été prise en même temps que le renforcement de restrictions similaires par des entreprises privées spatiales et de navigation sur la publication d'images de la région, au milieu de l'escalade des tensions militaires liées à l'Iran et au détroit d'Ormuz.