Pezeshkian : Aucun facteur ne peut rompre les liens entre l’Iran et l’Irak

Selon l’agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, lors de la cérémonie de réception des lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Irak à Téhéran, Yasser Abd az-Zahra al-Hajjaj, lui a souhaité du succès pour sa mission, a insisté sur la profondeur des relations entre la République islamique d’Iran et l’Irak et a déclaré : Les relations entre les deux pays dépassent les rapports ordinaires entre voisins ; elles sont fondées sur des liens historiques, culturels, religieux et civilisationnels profonds, et les peuples iranien et irakien partagent un destin, des intérêts et des idéaux communs – un lien qu’aucun facteur ni frontière ne pourra briser.

Le Président, évoquant les vastes capacités de la région et du monde islamique, a affirmé : Notre région jouit de ressources humaines, naturelles et économiques rares, et si les pays de la région, en particulier les pays islamiques, développent leur coopération et leur synergie dans le cadre d’intérêts communs, ils pourront façonner un avenir fondé sur la paix, la sécurité, le bien-être, le progrès et le développement durable pour leurs peuples.

Pezeshkian, insistant sur la nécessité d’approfondir la coopération régionale, a ajouté : La République islamique d’Iran met l’accent sur le développement et l’élargissement des interactions avec l’Irak et les autres pays de la région dans les domaines économiques, commerciaux, scientifiques, technologiques, culturels, politiques et populaires, et estime que le renforcement de ces coopérations peut devenir un modèle réussi d’intégration régionale et de coopération entre les pays islamiques.

Le Président a ensuite évoqué la cérémonie grandiose et historique des funérailles du leader martyr d’Iran en Irak, décrivant cette participation populaire massive et sans précédent comme une manifestation éclatante des liens affectifs, croyants et culturels profonds entre les deux peuples, et a déclaré : Cette solidarité et cet accompagnement étaient inimaginables pour de nombreux observateurs et puissances étrangères, et ont montré que le capital social entre les peuples iranien et irakien est un atout inestimable pour le développement des relations bilatérales et le renforcement de l’intégration régionale. Nous espérons pouvoir poursuivre la voie et les idéaux de ce grand martyr pour consolider l’unité, développer la coopération et construire une région puissante, sûre et avancée.

Le Président, évoquant la responsabilité du nouvel ambassadeur irakien dans le développement des relations bilatérales, a déclaré : Il est attendu que pendant votre mission, les relations privilégiées entre la République islamique d’Iran et l’Irak dans tous les domaines s’approfondissent davantage et que de nouvelles bases pour la coopération et les échanges entre les deux pays soient établies.