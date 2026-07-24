Galibaf : Le régime sioniste est l'ennemi numéro un des pays islamiques

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Baqer Galibaf, président du Conseil consultatif islamique, a rencontré et s'est entretenu avec Ali Faleh al-Zeydi, le Premier ministre irakien, à Téhéran.

Le président du Conseil consultatif islamique, après avoir accueilli le Premier ministre irakien et sa délégation, a remercié le peuple et le gouvernement irakiens pour l'organisation de la cérémonie grandiose des funérailles du leader martyr de la révolution dans les villes irakiennes, et a ajouté : Je remercie par avance le peuple et le gouvernement irakiens qui ont fait et font tout leur possible pour l'hospitalité des pèlerins de l'Arbaïn.

Galibaf, soulignant l'historique des relations entre Téhéran et Bagdad, a déclaré : La coopération entre l'Iran et l'Irak est très efficace pour la stabilité de la région et des pays islamiques, et l'Iran et l'Irak peuvent ensemble résoudre de nombreux problèmes de la région.

Le président du Parlement, affirmant que le régime sioniste est sans aucun doute l'ennemi de tous les pays islamiques, a souligné : La coopération entre l'Iran et l'Irak pour préserver l'unité des pays islamiques contre le régime sioniste, qui est l'ennemi numéro un des musulmans, sera sans aucun doute efficace.