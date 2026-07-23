Avertissement du quartier général de Khatam : pas une seule goutte de pétrole ne sera exportée

Selon l’agence de presse Abna, le quartier général central de Khatam al-Anbiya a averti : en cas de mise à exécution des menaces américaines, les forces armées de la République islamique d’Iran ne laisseront exporter une seule goutte de pétrole, et les infrastructures pétrolières, gazières, électriques et économiques de la région seront prises pour cibles.

Voici le texte intégral du message :

Le président des États-Unis a de nouveau menacé l’Iran de cibler les infrastructures du pays.

À la suite de l’avertissement d’hier soir, il est déclaré que le détroit d’Ormuz reste fermé, et si un navire doit y passer, il ne pourra le faire que par la voie désignée et conformément aux modalités précédemment annoncées.

Si les menaces américaines se matérialisent, les forces armées de la République islamique d’Iran n’exporteront pas une goutte de pétrole, et les infrastructures pétrolières, gazières, électriques et économiques de la région seront visées.

Les menaces répétées des États-Unis n’auront d’autre résultat que l’extension de la guerre dans la région et au-delà.