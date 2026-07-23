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Araghchi : Notre doctrine défensive est claire ; œil pour œil

23 juillet 2026 - 08:41
Code d'info: 1843894
Source: ABNA
Araghchi : Notre doctrine défensive est claire ; œil pour œil

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réponse aux récents propos du président américain, a publié un message dans lequel il a déclaré : Notre doctrine défensive est claire : œil pour œil. Toute agression fera face à une réponse puissante.

Selon l’agence de presse Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, répondant aux récentes envolées rhétoriques du président américain Donald Trump, a publié un post sur l’un des réseaux sociaux où il a affirmé : Notre doctrine défensive est claire : œil pour œil.

Il a ajouté : Toute agression contre l’Iran, y compris contre nos infrastructures, se heurtera à une réponse ferme, puissante et décisive.

Araghchi a souligné : Toute partie qui participerait de quelque manière que ce soit à une telle agression ou la soutiendrait sera considérée comme une cible légitime.

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