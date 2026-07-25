Le diplomate français visite le sanctuaire de l'Imam Hussein (AS) à Karbala

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L'ambassadeur de France en Irak, Patrick Durel, accompagné d'une délégation, s'est rendu ce samedi au sanctuaire sacré de l'Imam Hussein (AS) à Karbala. Il a été reçu par Mohammed al-Bahrol Ouloum, vice-secrétaire général de l'Astane husseinite, qui lui a souhaité la bienvenue et a souligné la portée mondiale des commémorations de l'Arba'ïn.

« Ces cérémonies attirent chaque année des millions de pèlerins venus des pays arabes, européens et d'ailleurs, a déclaré al-Bahrol Ouloum. L'Imam Hussein (AS) est un symbole universel de liberté, de justice et de dignité humaine, et son message immortel est un appel à la solidarité contre l'oppression et à la défense des valeurs humaines. »

Pour sa part, Patrick Durel a déclaré : « J'ai déjà visité l'Irak par le passé, mais la visite du sanctuaire de l'Imam Hussein (AS) revêt une importance particulière, surtout à l'approche de l'Arba'ïn, qui attire des pèlerins du monde entier. »

L'ambassadeur a également rencontré le gouverneur de Karbala. Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération dans les domaines de l'investissement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire et du textile.

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