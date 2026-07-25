La rapporteuse spéciale de l'ONU a appelé à un embargo sur les armes contre le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna citant Anadolu, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, a décrit samedi les attaques d'Israël contre des civils palestiniens dans toute la Cisjordanie occupée comme un « massacre » et a appelé à un embargo immédiat sur les armes et à l'arrêt du commerce avec le régime sioniste.

Albanese a écrit sur le réseau social X : « Massacre de civils sans défense dans toute la Cisjordanie, alors que Gaza est sous le feu. »

Albanese a déclaré : « Embargo sur les armes maintenant - arrêtez le commerce maintenant. » Elle a ajouté que de telles mesures sont obligatoires selon le droit international.

Selon le ministère palestinien de la Santé, deux Palestiniens ont été martyrisés vendredi lors d'une attaque des occupants israéliens et des forces israéliennes contre la ville.