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Joe Kent : Nous avons prouvé que seule l'arme nucléaire empêche une attaque américaine

25 juillet 2026 - 17:08
Code d'info: 1844871
Source: ABNA
Joe Kent : Nous avons prouvé que seule l'arme nucléaire empêche une attaque américaine

L'ancien directeur du Centre national antiterroriste américain a déclaré que Washington a transmis au monde le message que seule la possession d'armes nucléaires peut empêcher une attaque des États-Unis contre d'autres pays.

Selon l'agence de presse Abna, Joe Kent, ancien directeur du Centre national antiterroriste américain, critiquant les politiques de Washington à l'égard de l'Iran, a publié un message sur le réseau social X et a souligné : Si notre objectif était la non-prolifération, nous avons stupidement détruit nos efforts pour y parvenir.

En faisant référence à l'agression américaine et à l'assassinat du leader martyr, il a souligné : En tuant (et en faisant le martyre) l'ayatollah et en attaquant l'Iran, nous avons montré que leur stratégie – ne pas développer d'armes nucléaires et maintenir la capacité d'enrichissement de l'uranium – n'est pas suffisante pour empêcher une agression des États-Unis.

Kent a ajouté : Maintenant, si vous remplacez le nom de l'Iran par la Corée du Nord, nous avons prouvé au monde que la seule chose qui empêche une attaque des États-Unis, ce sont les armes nucléaires.

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