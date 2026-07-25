Selon l'agence de presse Abna, Joe Kent, ancien directeur du Centre national antiterroriste américain, critiquant les politiques de Washington à l'égard de l'Iran, a publié un message sur le réseau social X et a souligné : Si notre objectif était la non-prolifération, nous avons stupidement détruit nos efforts pour y parvenir.

En faisant référence à l'agression américaine et à l'assassinat du leader martyr, il a souligné : En tuant (et en faisant le martyre) l'ayatollah et en attaquant l'Iran, nous avons montré que leur stratégie – ne pas développer d'armes nucléaires et maintenir la capacité d'enrichissement de l'uranium – n'est pas suffisante pour empêcher une agression des États-Unis.

Kent a ajouté : Maintenant, si vous remplacez le nom de l'Iran par la Corée du Nord, nous avons prouvé au monde que la seule chose qui empêche une attaque des États-Unis, ce sont les armes nucléaires.