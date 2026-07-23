Attaque de deux pétroliers saoudiens / Yahya Sari : nous répondrons au cœur du territoire saoudien

Selon l’agence de presse Abna citant la chaîne Al-Masirah, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré que lors d’une opération militaire, deux pétroliers saoudiens nommés « ENCELIA » et « LAYLA » ont été visés en mer Rouge.

Dans le communiqué des forces armées yéménites, il est indiqué que ces deux pétroliers ont été ciblés pour avoir violé la décision d’interdiction de navigation en mer Rouge.

Le porte-parole des forces armées yéménites a également précisé que cette opération avait été menée à l’aide de plusieurs missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, et que les frappes précises sur les cibles ont provoqué des incendies à bord des deux pétroliers.

Le communiqué ajoute qu’au cours de cette opération, environ dix navires ont été contraints de battre en retraite et de faire demi-tour.

Le porte-parole des forces armées yéménites a également souligné que les opérations navales contre l’Arabie saoudite se poursuivraient dans le but de mettre en œuvre l’équation « blocus contre blocus ».

Enfin, Sari a averti que toute action ou attaque de l’Arabie saoudite contre le Yémen sera répondue par une opération d’envergure au cœur du territoire saoudien.