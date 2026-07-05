L'ayatollah Makarem Shirazi : Les assassins du leader martyr n'échapperont pas au châtiment divin

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA) — le grand ayatollah Makarem Shirazi, l'une des sources d'imitation (marja'-e taqlid), dans son message à l'occasion des obsèques du leader martyr de la Révolution, a déclaré : Les assassins et ceux qui ont participé à ce grand crime, dont les mains sont souillées par le sang de ce cher martyr, des commandants, des responsables, des personnes sans défense et des enfants opprimés, n'échapperont ni au châtiment divin ni à une juste punition, et ce sang pur ne sera jamais oublié.