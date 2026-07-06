Le lien idéologique de l'Irak avec le leader martyr : de l'autorité religieuse à la communauté islamique unie

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – le cheikh Bakir Al-Ibrahim, professeur de séminaire et religieux irakien, dans un entretien avec l'agence ABNA, évoquant les différentes dimensions de la position du leader martyr et les conséquences de sa présence et de ses funérailles massives en Irak, a souligné : un ensemble de facteurs idéologiques, intellectuels et sociaux a conduit à un lien profond des nations islamiques, en particulier du peuple irakien, avec lui.

Le regard paternel du leader martyr est l'axe principal du lien avec les nations islamiques

Affirmant que « le regard paternel du leader martyr envers le monde islamique » a été l'un des facteurs les plus importants de ce lien étendu, il a déclaré : Cette approche était clairement visible dans ses positions, ses discours et ses directives concernant les questions de la République islamique et du monde islamique. C'est précisément ce regard qui a conduit une grande partie des musulmans du monde, en particulier le peuple irakien, à le considérer comme leur guide (wali) et à établir avec lui un lien profond.

Ce professeur de séminaire a ajouté : La position particulière du leader martyr parmi les nations, en particulier parmi les jeunes, est le résultat de cette approche ainsi que de son soutien continu aux questions importantes du monde islamique, y compris la question palestinienne et le soutien au peuple opprimé de ce pays.

Le rôle du soutien à la résistance et à la Palestine dans l'expansion de la popularité régionale

Le cheikh Al-Ibrahim, évoquant les évolutions de l'Irak après la chute de Saddam et le rôle de la République islamique dans le soutien au peuple irakien, a précisé : Le soutien du leader martyr à différentes périodes, en particulier dans la lutte contre les occupants américains, puis dans l'affrontement avec le groupe terroriste DAESH, a renforcé sa position auprès du peuple irakien.

Le lien entre l'autorité religieuse (marja'iyya) et la tutelle (wilayat) ; une position particulière dans le regard de la société irakienne

Évoquant également la question de l'autorité religieuse, il a déclaré : Un nombre considérable de jeunes Irakiens considèrent le leader martyr comme leur autorité religieuse (marja'), et un autre groupe le perçoit comme le guide des musulmans (wali amr al-muslimin), ce qui lui a conféré une position particulière auprès du peuple irakien.

Ce éminent religieux irakien a ensuite évoqué les messages du grand ayatollah Sistani et a ajouté : Ses messages, tant avant qu'après le martyre du leader martyr, en particulier concernant le soutien au peuple iranien face à l'agression américaine et sioniste, ont eu un impact considérable sur le renforcement de la solidarité entre les peuples de la région. Ces positions ont également renforcé le lien affectif et idéologique du peuple irakien, en particulier des jeunes, avec le leader martyr.

Les funérailles de millions de personnes en Irak – un signe de l'échec des tentatives de semer la discorde entre les peuples iranien et irakien

Dans une autre partie de son intervention, évoquant les conséquences des funérailles massives du leader martyr en Irak, il a déclaré : Cette présence de millions de personnes montrera que les tentatives des ennemis de l'islam de créer un fossé entre les peuples irakien et iranien ont échoué et ont subi un échec cuisant, et ces deux peuples entretiennent toujours un lien profond et durable.

Cet éminent religieux irakien a souligné : Le peuple irakien, par sa participation massive à la cérémonie funéraire, condamnera le crime des ennemis et proclamera sa disponibilité à soutenir le front de la résistance et à lutter contre les ennemis de l'islam.

Le cheikh Al-Ibrahim a conclu en notant : L'insistance du peuple irakien sur le fait que le leader martyr n'est pas seulement le leader de l'Iran mais le leader de tous les musulmans est une manifestation éclatante de la réalisation de la « communauté islamique unie (oumma) » – un concept qu'il n'a cessé de souligner.

Enfin, ce religieux irakien a souhaité au leader martyr l'élévation de son rang et à la communauté islamique l'unité et la constance.