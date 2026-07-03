Le sang de l'imam Khamenei rendra les nouvelles générations plus fermes sur la voie de la résistance

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — Mohammed al-Buraim, connu sous le nom d'« Abou Moujahid », responsable du bureau médiatique des comités de résistance palestiniens, s'est exprimé sur l'héritage intellectuel et stratégique du leader martyr de la Révolution islamique : « Le leader martyr de l'Iran a réussi à transformer l'unité islamique d'un slogan protocolaire en objectifs stratégiques, car il considérait les divergences confessionnelles comme des fissures dont les puissances coloniales, y compris les sionistes, les Américains et le monde occidental, exploitent pour diviser la région islamique et semer la discorde. »

Il a ajouté : « Les décisions et fatwas émises par le leader martyr interdisant l'offense aux symboles sunnites et ses efforts déployés avec toutes ses forces pour empêcher les prétextes des ennemis afin qu'ils ne pénètrent pas par cette fissure, sont une étape fondamentale qui a contribué à renforcer l'unité de la oumma islamique et à couper la route à tous ceux qui se nourrissent de l'attisement des divergences confessionnelles et idéologiques. Ces décisions ont également contribué à la renaissance de la oumma islamique pour qu'elle joue son rôle dans la confrontation avec les forces de l'orgueil et de la tyrannie. »

Abou Moujahid, soulignant que le leader martyr de la révolution était très visionnaire, a déclaré : « Le martyr Sayyid Ali Khamenei avait une vision profonde de la situation de la oumma islamique et de son peuple, et possédait la capacité d'évaluer avec précision et de diagnostiquer correctement la réalité de la nation. L'unité dans la pensée du leader martyr ne se limitait pas aux frontières géographiques de l'Iran, mais atteignait les frontières des pays islamiques et arabes et a créé un modèle pour le rapprochement des relations entre les pays islamiques et leurs forces de résistance. »

Ce responsable palestinien a noté : « La résistance dans la pensée du leader martyr n'est pas seulement un fusil ou un roquette, mais un système intellectuel, culturel et économique qui signifie la non-soumission à la domination étrangère et la réalisation de l'autosuffisance et de l'indépendance. L'imam Khamenei a prouvé que la résistance est la seule voie pour préserver la dignité et la liberté des peuples. »

Abou Moujahid, évoquant le rôle central du leader martyr dans le renforcement de l'idée et de l'approche de la résistance, a déclaré : « Ce grand leader a joué un rôle central et important dans le renforcement de l'idée et de l'approche de la résistance. Il a consolidé le concept de la victoire de la foi sur l'épée et l'a concrétisé dans la pratique. Son idée et son approche de la résistance sont devenues un phare pour tous les peuples et groupes de résistance. »

Concernant le soutien du leader martyr de la oumma à la cause palestinienne, il a déclaré : « Dans la vision de l'imam martyr, la cause palestinienne est considérée comme la première question centrale du monde islamique. Cette vision et cette position ne se sont pas limitées à un soutien politique, mais se sont transformées en un soutien militaire et logistique direct et continu à la résistance palestinienne, ce qui a conduit à la ténacité de la bande de Gaza et à l'atteinte de tournants fondamentaux. »