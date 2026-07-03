La cérémonie d'obsèques du leader martyr est un message de force et de cohésion de l'Iran à l'Amérique et au monde

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — la chaîne d'information CNN, dans un reportage détaillé sur la cérémonie d'adieu et d'obsèques du leader martyr de la Révolution, a écrit : « Quatre mois après le martyre de l'ayatollah Ali Khamenei au début de la guerre de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran, la cérémonie d'obsèques et de commémoration se déroule sous la forme d'un événement d'une semaine dans cinq villes et deux pays ; on s'attend à ce que des millions de personnes y participent. »

Le reportage ajoute : « Cette cérémonie coïncide avec le 250e anniversaire de l'indépendance américaine et semble également porter un message à l'Amérique. Les responsables iraniens ont annoncé avoir lancé l'une des plus grandes opérations logistiques de l'histoire de la République islamique pour cette cérémonie. Les fonctionnaires, les universités, les syndicats, les pompiers, les militaires, les secouristes et même les délégations religieuses ont été mobilisés pour organiser la cérémonie et gérer les millions de pèlerins qui viendront de différentes villes d'Iran et d'Irak. Les responsables irakiens ont également fait état de la présence de millions de personnes en deuil dans ce pays. »

La transformation du leader martyr en symbole de résistance

CNN a ajouté : « L'objectif de cette cérémonie est d'envoyer un message au monde et aux ennemis de la République islamique d'Iran selon lequel le système a non seulement survécu à une guerre existentielle, mais qu'il transformera également son leader martyr en un symbole de résistance et de persévérance. »

Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation iranienne avec l'Amérique, a écrit dans un message : « Nous devons faire entendre au monde le cri du sang de la nation afin que tous sachent que le noble peuple iranien ne se tait pas face à l'injustice et n'oubliera pas le sang de son imam (l'ayatollah Khamenei). » Il a qualifié cette cérémonie d'« épopée » qui démontrera la grandeur de l'esprit de la nation iranienne.

La suite du reportage indique : « Le calendrier de cette cérémonie porte également des messages symboliques. Le corps de l'ayatollah Khamenei sera exposé pour les adieux publics en même temps que le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, et une autre partie de la cérémonie coïncide avec l'une des importantes occasions chiites. Tous ces rites ont lieu durant le mois de Muharram — le mois qui, dans la culture chiite, est associé au deuil, au martyre et au soulèvement de l'imam Hussein (que la paix soit sur lui). »