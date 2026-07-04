Le sélectionneur de l'Égypte a dédié la victoire contre l'Australie à la Palestine

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – « Hossam Hassan », sélectionneur de l'équipe de football d'Égypte, après la victoire contre l'Australie aux tirs au but et la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, a dédié cette victoire, outre à l'Égypte, également au peuple palestinien.

Il a ajouté : Je dédie cette victoire à une autre partie que le peuple égyptien. Je dédie cette victoire au peuple palestinien, qui ne nous a jamais déçus dans son soutien, et je leur dis : Que Dieu fasse miséricorde à nos martyrs, qui sont des vôtres.

Le sélectionneur de l'équipe d'Égypte a déclaré : Mon cœur et mon âme sont avec le peuple palestinien, et je les remercie du fond du cœur, car ils se sont beaucoup réjouis pour nous. Que Dieu leur accorde la victoire et que Dieu fasse miséricorde à leurs martyrs.

Hassan a poursuivi : Je dédie cette victoire au peuple d'Égypte et au peuple gentil et généreux de Palestine.

L'équipe nationale de football d'Égypte, après avoir battu l'Australie aux tirs au but au stade des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Les Palestiniens de la bande de Gaza, depuis le début de la compétition de la Coupe du Monde 2026, soutiennent l'équipe nationale d'Égypte et, malgré les conditions humanitaires difficiles dans la bande de Gaza, ont suivi le match Égypte-Australie avec un grand enthousiasme.