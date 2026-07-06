Le monde a été stupéfait par la grandeur de la participation populaire à la cérémonie d'adieu au leader martyr

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – le grand ayatollah Nouri Hamadani, lors d'une rencontre avec un groupe de participants à la cérémonie d'enterrement du corps pur du leader martyr de la Révolution islamique, a évoqué la position élevée et éminente de ce martyr en ces termes : «Peut-être qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il n'est pas encore tout à fait clair quelle personnalité exceptionnelle et grande nous avons perdue. Je le connais depuis les années 1950, et toute sa vie a été remplie de points importants, précieux et remarquables.»

Il a ensuite insisté : «Que les ennemis sachent que cette participation épique ne montre qu'une partie de ses dévots, et cet homme divin a de nombreux admirateurs et adeptes à travers le monde.»

Le haut autorité religieux chiite a poursuivi : «Tout le monde doit savoir que notre combat est contre la pensée arrogante et contre l'oppression et les crimes commis par l'arrogance, c'est-à-dire l'Amérique et les sionistes, et ce peuple n'acceptera jamais l'oppression, car notre culture religieuse ne nous permet pas de nous associer aux oppresseurs et aux forces arrogantes.»

L'ayatollah Nouri Hamadani, condamnant les auteurs de ce crime, a précisé : «Que les auteurs de ce crime sachent que leur châtiment est certain.»

Il a également donné un conseil aux responsables du pays, en disant : «Les responsables doivent apprécier ce peuple et, en préservant l'unité et la solidarité, s'efforcer de résoudre les problèmes du pays, ainsi que protéger et préserver le pilier inébranlable de la tutelle du juriste (Velayat-e Faqih). Je suis convaincu que l'objectif principal et premier de l'ennemi est d'affaiblir cette position, et j'avertis tout le monde, en particulier les élites et les responsables, de prêter une attention sérieuse à cette question.»