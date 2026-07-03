Large couverture médiatique dans les médias anglophones de l'hommage des chefs d'État au corps pur du leader martyr

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — « The Guardian », dans son analyse de la prochaine cérémonie d'adieu et d'obsèques du corps pur du leader martyr de la Révolution islamique, l'a décrite comme un « spectacle épique de deuil, de puissance nationale et de cohésion sociale » et, citant des responsables iraniens, a écrit que cette cérémonie sera l'événement le plus important de ce siècle et le plus grand rassemblement depuis la révolution de 1979 ; ce média a également écrit dans son titre que des millions de personnes sont attendues à ce rassemblement.

« The Mirror » a également utilisé l'expression « adieu spectaculaire » pour qualifier l'ampleur de cette cérémonie dans cinq villes et deux pays d'« inédite » et a souligné que cet événement transmet au monde, et bien sûr à l'Amérique, un message clair de « résistance ».

Présence mondiale ; l'Iran n'est pas seul

Les agences « Reuters » et le « New York Times », en évoquant la présence de délégations diplomatiques de près de 100 pays du monde, y compris de hauts responsables de Russie, de Chine, du Pakistan, d'Arménie, d'Irak et d'autres pays de la région, ont considéré cette présence comme un signe de « renouvellement de l'engagement mondial » envers les idéaux du leader martyr. Selon le New York Times, la longue file de diplomates et de dirigeants religieux dans la mosquée de Téhéran pour rendre hommage au corps pur a montré une image de « l'influence spirituelle et politique » du défunt leader de la révolution sur la scène internationale, qui dépasse les frontières géographiques.

Logistique créant une épopée ; une organisation sans précédent

L'agence « Anadolu » a abordé avec une approche analytique les détails logistiques de cet événement et l'a qualifié de « l'une des opérations diplomatiques, médiatiques et sécuritaires les plus vastes des dernières décennies ». Selon cette agence, la présence de 14 000 journalistes, photographes et documentaristes internationaux pour couvrir cet événement témoigne de l'importance stratégique de cet adieu historique. Anadolu a également souligné les vastes préparatifs pour accueillir des millions de pèlerins à Téhéran, les décrivant comme un « signe de la volonté ferme et de la planification minutieuse du gouvernement iranien » pour l'organisation grandiose de ce deuil national.