Nadjaf prêt à accueillir magnifiquement l'« hôte de l'Imam Ali (paix soit sur lui) » ; détails des funérailles historiques du leader martyr

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – « Youssef Makki Kenawi », gouverneur du Nadjaf sacré, a annoncé l'achèvement des préparatifs sécuritaires, logistiques, de service et de soutien pour la tenue de la cérémonie funéraire du corps du leader martyr de l'Iran, et a déclaré que cette cérémonie se déroulera en deux parties – officielle et populaire –, tandis que simultanément plus d'une centaine de cortèges « Hussein » ont été organisés pour fournir des services aux participants.

Kenawi a ajouté : La province de Nadjaf sera le théâtre de deux programmes pour la cérémonie funéraire. Le premier programme est officiel et aura lieu mardi avec la participation des chefs des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, des dirigeants des courants politiques et du cadre de coordination, d'un groupe de députés et de personnalités officielles à l'aéroport international de Nadjaf. Le deuxième programme comprend le cortège populaire qui débutera mercredi matin à 6 heures, et l'itinéraire de ce cortège partira du pont de l'hôpital Sadr sur la rue de l'aéroport et, après avoir traversé la vieille ville, se terminera au sanctuaire sacré de l'Imam Ali (paix soit sur lui).

Le gouverneur de Nadjaf, rappelant que la province a accueilli des délégations du cabinet du Premier ministre, du commandement des opérations conjointes, de l'organisation de mobilisation populaire (Hashd al-Shaabi) et de l'ambassadeur d'Iran, et que tous les détails relatifs à l'organisation de la cérémonie ont été examinés, a souligné la pleine préparation du Nadjaf sacré à accueillir cet événement historique.

Par ailleurs, « Haider Kaboun », directeur du département des rites et des cérémonies de masse au sein de l'administration de la province de Nadjaf, a également déclaré : Les propriétaires des cortèges « Hussein » ont commencé leurs préparatifs pour accueillir les participants qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur de l'Irak pour cette cérémonie.

Il a indiqué que le comité spécialisé a tenu sa troisième réunion pour examiner les préparatifs particuliers de cette cérémonie, et a ajouté : Les efforts sont concentrés sur la fourniture de tous les besoins en services et en infrastructures, afin de garantir le bon déroulement du cortège funéraire tout en offrant les meilleurs services aux participants.

Kaboun a finalement annoncé : À ce jour, plus de 60 cortèges « Hussein » se sont inscrits pour participer à cette cérémonie, et l'on prévoit que ce nombre passera à plus d'une centaine de cortèges, et une grande partie de ces cortèges sera déployée le long du parcours funéraire pour fournir des services aux participants.