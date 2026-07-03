La présence à la cérémonie d'obsèques du leader martyr est une épine dans l'œil de l'ennemi

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — le cheikh Akram al-Kaabi, secrétaire général du mouvement irakien Najaba, a publié un message dans lequel, évoquant le fait que le leader martyr de la révolution a été assassiné par les Yazidis de notre époque, à savoir l'Amérique et Israël, il a souligné que la présence populaire à cette cérémonie est une épine dans l'œil de l'ennemi injuste.

Il a également déclaré que scander les slogans « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël » équivaut à une flèche qui vise leurs complots, leurs mensonges et leurs crimes.

Le secrétaire général du mouvement irakien Najaba a souligné que la participation du peuple à la cérémonie d'obsèques du corps pur du leader martyr de la révolution est aussi précieuse que la lutte contre les sionistes.