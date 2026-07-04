Présence de millions de Téhéranais à la cérémonie d'adieu au leader martyr

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – la cérémonie d'adieu au moudjahid martyr, Sa Sainteté l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que la paix soit sur lui) et à sa famille, a débuté ce matin, samedi 13 Tir 1405 (calendrier iranien), avec la participation des fidèles endeuillés sur l'esplanade de Téhéran.

Selon l'annonce du comité d'organisation des cérémonies commémorant l'ascension sanglante de l'imam-moudjahid martyr, Sa Sainteté le grand ayatollah Khamenei (que son âme pure soit sanctifiée), les cérémonies d'adieu, de procession funéraire, de prière sur le défunt et d'inhumation sont prévues pour les samedi 13 et dimanche 14 Tir 1405, correspondant aux 19e et 20e jours du mois de Muharram, pour l'adieu aux dépouilles sur l'esplanade de l'Imam Khomeini à Téhéran ; puis lundi 15 Tir 1405, la procession funéraire à Téhéran ; mardi 16 Tir 1405, la procession funéraire dans la ville de Qom ; et enfin jeudi 18 Tir 1405, correspondant au 24e jour du mois de Muharram, la procession funéraire dans la ville de Mashhad et l'inhumation dans le sanctuaire de l'Imam Reza (que la paix soit sur lui).

Par ailleurs, une cérémonie d'adieu et de procession funéraire pour le leader martyr de la révolution est également prévue le mercredi 17 Tir dans les villes de Najaf et de Kerbala.

Hier (vendredi 12 Tir), une cérémonie officielle d'hommage s'est tenue à Téhéran avec la participation de dirigeants, de responsables et de représentants de différentes religions et confessions de divers pays du monde.