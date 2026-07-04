L'Égypte dédie sa victoire historique en Coupe du monde à la Palestine

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : À l'issue d'un match âprement disputé au Dallas Stadium, l'Égypte a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens de l'Australie. Après un score de parité (1-1) à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les Pharaons ont fait preuve d'un sang-froid remarquable lors de la séance de tirs au but, s'imposant 4-2 grâce à la réussite d'Hossam Abdelmaguid, qui a transformé le dernier penalty décisif. Les Australiens Harry Souttar et Lucas Herrington ont manqué leurs tentatives, offrant ainsi la qualification à l'Égypte pour un choc contre l'Argentine ou le Cap-Vert.

Emam Ashour avait ouvert le score dès la 13e minute d'une tête magistrale, avant qu'un but contre son camp de Mohamed Hany à la 55e minute ne permette aux Australiens de revenir au score. Malgré cette égalisation, les Égyptiens ont su préserver leur équilibre et triompher aux tirs au but.

Un geste de solidarité avec la Palestine

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur Hossam Hassan, visiblement submergé par l'émotion, s'est adressé aux journalistes en déclarant : « Que Dieu accorde la victoire aux Palestiniens, que Dieu ait pitié de leurs martyrs. Je dédie cette victoire au peuple égyptien et au peuple palestinien, ce peuple bon et honorable. » Pour sceller ce message, il a brandi simultanément le drapeau égyptien et le drapeau palestinien sur la pelouse, tandis que toute l'équipe s'est prosternée en signe de gratitude.

Un élan de solidarité arabe

La victoire égyptienne a été célébrée bien au-delà des frontières du pays. Dans les rues de Gaza, de Ramallah, mais aussi au Caire, à Amman et à Beyrouth, des milliers de supporters ont exprimé leur joie et leur reconnaissance envers l'équipe égyptienne. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de félicitations, les internautes palestiniens exprimant leur fierté de voir leur cause portée sur la scène internationale par le biais du sport.

Cette dédicace intervient dans un contexte de grande sensibilité politique, alors que la cause palestinienne continue de mobiliser les consciences à travers le monde. Le geste d'Hossam Hassan rappelle que le sport, au-delà de ses enjeux compétitifs, peut être un vecteur de solidarité et de résistance face à l'injustice. L'Égypte, qui a toujours joué un rôle central dans le soutien aux droits des Palestiniens, offre ainsi une nouvelle illustration de son engagement envers ses frères palestiniens.

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