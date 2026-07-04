La procession funèbre du leader martyr est un phénomène civilisationnel mondial et un signe du déclin de l'ordre occidental

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le Hodjatoleslam wal-Moslemin Dr. Hamed Rafati, chef de la représentation de l'Organisation de la culture et des relations islamiques à Qom et secrétaire du Prix mondial «Sadr», dans un entretien analytique avec l'agence de presse internationale ABNA sur le thème «Les dimensions internationales et les exigences de l'interprétation civilisationnelle de la procession funèbre du leader martyr», a souligné : La procession funèbre du leader martyr, Sa Sainteté le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei, n'est pas simplement un rite funéraire ou un événement émotionnel, mais elle doit être lue comme un texte civilisationnel, social et mondial ; un texte qui peut jouer un rôle déterminant dans la redéfinition de l'identité de la oumma islamique et des équations futures du monde.

Les processions funèbres des grands leaders – plus qu'une simple cérémonie funéraire

Le Dr Rafati, évoquant la place historique des processions funèbres des grands leaders du monde, a déclaré : La procession funèbre du leader martyr, Sa Sainteté l'Imam Seyyed Ali Khamenei (que Dieu l'agrée), est un tournant historique et l'apogée d'un virage historique ; un événement qui, dans ses dimensions civilisationnelles, culturelles et sociales, est susceptible d'une analyse approfondie à l'échelle mondiale.

Il a ajouté, en se référant à des exemples historiques tels que les processions funèbres de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela et Martin Luther King Jr. : Dans de nombreux cas, les processions funèbres de leaders se sont transformées en événements sociaux et historiques qui ont pu influencer les sentiments publics, l'identité nationale, l'orientation politique et même l'avenir des nations.

Selon lui, parfois une nation, lors d'une cérémonie funèbre, montre ses véritables sentiments à l'égard de la position d'une personnalité plus que par des dizaines d'élections et de sondages, et cette question a également des exemples clairs dans l'histoire contemporaine de la région.