Grand adieu au leader martyr de la révolution à Téhéran vu par l'Associated Press

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – la participation massive des endeuillés auprès de la dépouille de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique d'Iran, depuis le matin du samedi 13 Tir sur l'esplanade de l'Imam Khomeiny (que la paix soit sur lui) pour lui rendre hommage, a été relayée par l'agence américaine Associated Press.

Ce média, dans son rapport publiant des images de la foule immense des endeuillés, a écrit : L'Iran a débuté samedi la cérémonie de plusieurs jours du transfert du corps de l'ayatollah Ali Khamenei, son défunt leader.

Le cercueil du défunt leader iranien a été placé dans un sarcophage en verre sur la grande esplanade de Téhéran. Les endeuillés, à la vue de cette scène, ont éclaté en sanglots, et certains ont scandé : « Notre parole est une ! Vengeance ! Vengeance ! »

D'autres portaient des pancartes et des drapeaux, tandis que des panneaux d'affichage à l'effigie de l'ayatollah Khamenei étaient installés dans toute la ville. Des foules d'hommes se frappaient la poitrine en rythme, un rituel courant lors des cérémonies de deuil chiites.